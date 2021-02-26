Угрюмый февраль в Копенгагене озарён фестивалем света
Февраль в датской столице Копенгаген – один самых мрачных месяцев с точки зрения погоды. Однако в..
Дата загрузки: 2021-02-26
[житель Копенгагена]:
«По-моему, это очень подходит в условиях пандемии. Люди могут гулять по городу».
И для многих в условиях карантина это важно, ведь массовые общественные мероприятия, выступления и экскурсии здесь по-прежнему под запретом.
Узнать, где находятся световые инсталляции, помогает интерактивная карта. Большинство из них – в центре города.
А зелёный лазерный луч длиной почти четыре километра озаряет небо над Копенгагеном на протяжении всего фестиваля, приглашая жителей выходить из дома на прогулку.
[Сесилия Лоннинг-Сковгаард, сотрудница мэрии Копенгагена]:
«Люди уважительно соблюдают дистанцию. Они ждут, пока другие закончат фотографироваться, чтобы сделать селфи. Поэтому, думаю, мы можем соблюдать баланс между всеми мерами предосторожности из-за коронавируса и в то же время подарить жителям Копенгагена праздник».
Фестиваль длится почти месяц и скоро закончится.
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