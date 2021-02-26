Угрюмый февраль в Копенгагене озарён фестивалем света

Февраль в датской столице Копенгаген – один самых мрачных месяцев с точки зрения погоды. Однако в..

[житель Копенгагена]:

«По-моему, это очень подходит в условиях пандемии. Люди могут гулять по городу».

Февраль в датской столице Копенгаген – один самых мрачных месяцев с точки зрения погоды. Однако в этот период жителям уже четвёртый год подряд устраивают праздник – фестиваль света. С наступлением темноты фасады домов, площади, мосты и другие объекты освещают красочные инсталляции. Всего их около 30.

И для многих в условиях карантина это важно, ведь массовые общественные мероприятия, выступления и экскурсии здесь по-прежнему под запретом.

Узнать, где находятся световые инсталляции, помогает интерактивная карта. Большинство из них – в центре города.

А зелёный лазерный луч длиной почти четыре километра озаряет небо над Копенгагеном на протяжении всего фестиваля, приглашая жителей выходить из дома на прогулку.

[Сесилия Лоннинг-Сковгаард, сотрудница мэрии Копенгагена]:

«Люди уважительно соблюдают дистанцию. Они ждут, пока другие закончат фотографироваться, чтобы сделать селфи. Поэтому, думаю, мы можем соблюдать баланс между всеми мерами предосторожности из-за коронавируса и в то же время подарить жителям Копенгагена праздник».

Фестиваль длится почти месяц и скоро закончится.

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