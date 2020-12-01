Южный Судан: пострадавшие от наводнений могут начать умирать от голода

Южносуданец Джеймс и его девять детей уже два месяца живут в самодельном лагере в провинции Вараб...

[Джеймс Атиан, пострадавший от наводнения]:

«У меня девять детей, и они постоянно болеют малярией. Нет еды и нет нормального места для сна».

Южносуданец Джеймс и его девять детей уже два месяца живут в самодельном лагере в провинции Вараб. Их дом уничтожило наводнение.

По данным ООН, начиная с июля, людей, оказавшихся в подобном положении, в стране стало более 377 тысяч. В целом же свои дома временно были вынуждены покинуть более миллиона южносуданцев.

[Алеу Акол, пострадавший от наводнения]:

«Мой дом до сих пор под водой, я не могу вернуться. Я здесь полтора месяца. Гуманитарные организации помогают, но этого не достаточно».

Таких ливней, как в этом году, в Южном Судане не видели даже старожилы. Сильно пострадала половина из 78 провинций страны.

[Мосес Атиан Паул, координатор гуманитарной миссии]:

«Если до февраля люди не получат достаточно продуктов от правительства или от Всемирной продовольственной программы, то начнут умирать с голоду».

В стране пять лет шла гражданская война. В 2018 году она завершилась шатким мирным соглашением. Нападения бандитов и этнических боевиков по-прежнему нередки, что ещё больше усугубляет положение переселенцев.

[Алайн Нудехоу, гуманитарный координатор ООН по Южному Судану]:

«Если провинция Вараб хочет восстановиться, нельзя полагаться только на помощь гуманитарных организаций. Нужно остановить насилие».

Тем временем вице-президент Южного Судана заявила, что у правительства нет денег. Власти винят потерю доходов от продажи нефти и пандемию коронавируса.

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