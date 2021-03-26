Новый Южный Уэльс приходит в себя после сильнейшего за полвека наводнения

В Австралии пытаются справиться с последствиями сильнейшего более чем за полвека наводнения в штате Новый Южный..

В Австралии пытаются справиться с последствиями сильнейшего более чем за полвека наводнения в штате Новый Южный Уэльс – самом густонаселённом в стране. Стихийное бедствие вызвали ливни, которые не прекращались пять дней подряд.

Вода отрезала от внешнего мира целые города, смывая жилые дома, фермы и домашний скот. Пострадала территория размером с Аляску вдоль восточного побережья. Разгул стихии затронул 40% 25-миллионного населения Австралии.

Сообщается о двоих погибших – тела мужчин обнаружили в затопленных автомобилях.

Были эвакуированы десятки тысяч человек. В настоящее время около 20 тысяч остаются во временных убежищах. При этом предписание о необходимости эвакуации сохраняется для некоторых регионов, лежащих в низинах.

Премьер-министры страны и Нового Южного Уэльса посетили пострадавшие районы.

[Глэдис Береджиклян, премьер штата Новый Южный Уэльс]:

«Многие, кто лишился своего дома или испытал другое бедствие, до сих пор – в состоянии шока, и мы говорим всем: пожалуйста, знайте, что федеральное и местное правительства работают вместе, чтобы обеспечивать вас всем необходимым в ближайшие дни, недели и месяцы».

На помощь людям и экстренным службам направили военных – они расчищают дороги и мосты, а также доставляют продовольствие в общины, которые оказались отрезанными от внешнего мира.

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