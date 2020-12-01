В Турции из-за COVID-19 вводят комендантский час на все дни недели

В Турции фиксируют антирекорды по приросту новых случаев COVID-19. Уже несколько дней за сутки выявляют около..

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«В будни комендантский час будет действовать с 9 вечера до 5 утра. Ослабления ограничительных мер в выходные не будет. Комендантский час начинается в 9 вечера в пятницу и заканчивается в 5 утра в понедельник. По субботам и воскресеньям мы будем сидеть дома».

В Турции фиксируют антирекорды по приросту новых случаев COVID-19. Уже несколько дней за сутки выявляют около 30 тысяч заражённых. Резкий скачок заболеваемости произошёл 25 ноября. Президент Тайип Эрдоган объявил, что комендантский час введут и в рабочие дни.

Комендантский час по выходным был введён две недели назад, но это не помогло, и заражённых становится больше.

Теперь в Турции также ужесточают правила посещения магазинов и торговых центров. В помещение будут впускать ограниченное число людей. У покупателей должны быть пропуски с цифровым кодом.

Рестораны и кафе работают только навынос. Спортзалы и бассейны временно закрываются. Часы работы госслужащих сокращены. Ограничительные меры не распространятся на промышленные предприятия и некоторые компании, деятельность которых жизненно важна.

В Турции выявлено более 630 тысяч случаев COVID-19, скончались 13 тысяч человек.

Президент обещает начать вакцинировать население в этом месяце. Он подчеркнул, что для граждан Турции прививка будет бесплатной.

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