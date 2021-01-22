Борис Джонсон посетил пострадавший от наводнений северо-запад Англии

В Англии и Уэльсе в результате нашествия шторма «Кристоф» начались наводнения. Эвакуировали жителей около двух тысяч..

В Англии и Уэльсе в результате нашествия шторма «Кристоф» начались наводнения. Эвакуировали жителей около двух тысяч домов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил городок Дидсбери близ Манчестера.

Местная река Мерси вышла из берегов, затопив улицы и поля.

Джонсон поблагодарил Агентство по защите окружающей среды за усилия по эвакуации местного населения и защитные меры против наводнения.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Как вы знаете, в одночасье сотни людей получили уведомление о том, что должны покинуть свои дома из-за риска разлива реки Мерси. Агентство по защите окружающей среды отлично работает. Они задействуют шлюзы. Думаю, 10 000 домов в Манчестере и Дидсбери были защищены в результате того, что было сделано за ночь».

В разных регионах Англии и Уэльса было выпущено более 200 предупреждений о возможных наводнениях. Вода во многих реках достигла опасно высоких отметок. И, по словам премьера, это ещё не конец.

[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«На следующей неделе дожди продолжатся. Поэтому важно, чтобы люди в потенциально опасных районах следовали предупреждениям Агентства по защите окружающей среды. Вы можете получать их через приложение и быть в курсе происходящего».

Джонсон также отметил, что британское правительство полностью готово к двойному кризису – наводнениям и пандемии. В эвакуационных центрах соблюдены все нормы коронавирусной безопасности.

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