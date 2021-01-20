20 января к присяге приводят 46-го президента США Джо Байдена. Между тем, 45-й президент Дональд Трамп выступил с прощальной речью из Белого дома. Он сказал, что в ходе своего президентства принимал самые сложные решения, поскольку именно ради этого его избрали. Он также отметил, что горд стать первым за десятилетия президентом США, который не развязал ни одной войны.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Заканчивая свой срок в качестве 45-го президента Соединённых Штатов, я, стоя перед вами, искренне горжусь тем, чего мы вместе достигли. Мы сделали то, что планировали, и многое другое. На этой неделе мы приводим к присяге новую администрацию и молимся за её успех в сохранении безопасности и процветания Америки. Мы желаем им всего наилучшего, а также желаем им удачи – очень важное слово».

Тем временем, американские кубинцы, живущие в Майами, вспоминают заслуги уходящего президента.

[Денис Гальвес, соосновательница «Латиноамериканцев за Трампа»]:

«Для меня самая важная вещь, которую он сделал на посту, – это выбор судей Верховного суда. Судебная система меня всегда интересовала, я изучала её в вузе. И она гарантирует, что наши законы применяются корректно, и что соблюдается Конституция».

За последние 20 лет влияние кубинских избирателей стало особенно важным для выборов во Флориде, поскольку этот штат называют колеблющимся. То есть исход голосования в нём обычно неизвестен. В ходе выборов 2020 года 56% кубинских эмигрантов в этом штате проголосовали за Трампа.

[Мариф Патрисия Каденас, американская кубинка]:

«Он очень многое сделал для страны. Очень. Он хочет, чтобы всё производили здесь, в этой стране, а не в Китае. Он отлично справлялся с пандемией. Он сделал всё прекрасно. Но всё, что он сделал, демократы перекрутили и превратили в его вину». [Анхела Васкес, американская кубинка]:

«Думаю, он был прекрасным президентом. Он очень много сделал, просто удивительно. И это учитывая, что в большинстве случаев Конгресс его не поддерживал. <…> Но включите ABC, NBC, CBS, MSNBC и послушайте ложь, которую они там рассказывают. Я думаю, что именно мы должны рассказать следующему поколению, как это было на самом деле».

Дональд Трамп сказал, что на инаугурации Байдена присутствовать не будет и посмотрит трансляцию церемонии из своей частной резиденции во Флориде.

45-й президент ранее неоднократно говорил, что его соперник победил в выборах с помощью махинаций. Команда адвокатов Трампа собрала много доказательств и свидетельств. Однако все иски были отклонены в судах.

Короткая ссылка на эту страницу: