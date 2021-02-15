Мариачи скрасили песнями День святого Валентина в Мехико

Ансамбли мариачи заполнили площадь Гарибальди в Мехико в День святого Валентина. Музыканты пели серенады для влюблённых...

[Франсиско, житель Мехико]:

«Немного безответственно поступать так (в условиях пандемии). Мы приняли защитные меры и вышли, поскольку не хотим лишиться такого удовольствия. Сейчас мы вернёмся домой и будем в безопасности. Мы отпраздновали сами и дали работу мариачи, а это очень важно».

Ансамбли мариачи заполнили площадь Гарибальди в Мехико в День святого Валентина. Музыканты пели серенады для влюблённых.

Ансамбли мариачи живут на деньги, которые зарабатывают, исполняя песни на улице. Во время пандемии их доходы упали.

[Джон, житель Мехико]:

«Очень важно (праздновать День святого Валентина), чтобы помочь экономике. К счастью, или к сожалению, в Мексике многие люди живут за счёт торговли. Я считаю, что нам надо вместе восстанавливаться после этой пандемии и поддерживать друг друга».

Мариачи – это один из жанров мексиканской народной музыки. Он зародился в штате Халиско. Обычно серенады мариачи звучат на свадебных церемониях.

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