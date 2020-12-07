Карантин в Германии не помешал забегу Санта-Клаусов

[Удо Грёцнер, председатель бегового клуба Михендорфа]:

«Из-за пандемии коронавируса наш ежегодный забег не может состояться в привычном формате. Обычно 1000-1200 участников бегают по узким улочкам, а в этот раз мы не хотели собирать столько людей. Никто из нас не хочет брать на себя ответственность за это, риск слишком высок».

В немецком городке Михендорф проходит традиционный забег Санта-Клаусов. Правда, масштаб ограничен из-за карантинных мер. Как правило в мероприятии участвует более тысячи человек. В это раз – несколько сотен. При этом участники бегут с учётом социального дистанцирования.

Участники также бегут в масках, по разным графикам и без общей стартовой линии.

Ранее в Михендорфе проходил самый многочисленный забег Сант в Европе. Его участники хотели вдохновить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой. В этот раз, хотя Сант гораздо меньше, праздничное настроение и любовь к спорту они передали.

[Себастьян Столл, участник забега]:

«Мы бегали на протяжении многих лет, с самого начала. И нам очень жаль, что в этом году забег не может состояться в обычном режиме. Но мы хотели оказать некоторую поддержку членам нашего бегового клуба, которые обычно организовывают красивое мероприятие».

Забеги Санта-Клаусов традиционно проходят и в других городах мира.

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