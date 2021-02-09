В Великобритании во время карантина в три раза вырос спрос на пазлы

Эта машина с лазерной точностью разделяет картину на сотни пазлов. На такую работу уходят считанные минуту...

Эта машина с лазерной точностью разделяет картину на сотни пазлов. На такую работу уходят считанные минуту. Но британская компания из Уилтшира всё равно с трудом справляется с заказами.

В Великобритании во время карантина спрос на пазлы буквально взлетел.

[Сара Уотсон, сотрудница компании Wentworth Wooden Jigsaw]:

«Карантин почти не ослабевал, что во многих смыслах дало хорошие плоды. Буквально одновременно с началом «локдауна» спрос на головоломки у нас вырос в три и, может быть, даже в четыре раза».

Для многих британцев складывание пазлов стало почти постоянным занятием. Трейси Филлипс собирает картины одну за другой. Для неё это уже серьёзное хобби. Женщина также создала группу в Facebook, к которой присоединяются её единомышленники. По словам Трейси, общение на тему головоломок сейчас тоже очень активное.

[Трейси Филлипс, поклонница головоломок]:«Сейчас психика людей очень страдает, это коснулось многих. Но вы удивились бы, узнав, сколько людей говорят, что головоломки помогают поддержать психическое здоровье. Им нужны пазлы. Это для них – спасение».

По мнению психологов, игры-головоломки развивают внимание, логическое мышление, образное восприятие и мелкую моторику. Также считается, что складывание картинок отвлекает от повседневных проблем и помогает успокоиться.

Короткая ссылка на эту страницу: