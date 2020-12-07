Зачем учитель носил 10-летнюю девочку на спине

Одноклассники 10-летней Райан Кинг собирались на пешую экскурсию к водопадам в парке штата Огайо. Девочка с мамой думали, что им придётся пропустить поход.

Дело в том, что у Райан врождённый дефект позвоночника, из-за которого она передвигается в инвалидной коляске.

Но учитель Джим Фриман предложил во время похода нести девочку в переноске на спине.

Мама девочки сфотографировала учителя с дочкой на спине и разместила на Facebook. «Нам повезло, что в школе нам сопереживают и не дают дочери чувствовать себя обделённой», – написала мама Райн.

