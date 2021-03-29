10-летний мальчик с началом «локдауна» переселился в палатку

Этот 10-летний мальчик из английского графства Суррей после начала пандемии решил, что ему нужно больше пространства...

[Фредди Оуэн, житель графства Суррей]:

«Первая ночь была довольно сложной, было неудобно. Но потом мне понравилось. Это весело. Ночью слышно сов, утром – других птиц. По палатке барабанит дождь, слышно ветер».

Этот 10-летний мальчик из английского графства Суррей после начала пандемии решил, что ему нужно больше пространства. Как только в Великобритании объявили первый «локдаун», он стал ночевать не в своей спальне, а в палатке, которую установил в дальней стороне сада.

Его не испугали ни снег, ни даже шторм «Эйден», который зимой прошлого года перевернул его палатку.

[Фредди Оуэн, житель графства Суррей]:

«Я проснулся от того, что половина моего лица была холодной и мокрой. Мне потребовалось где-то пять минут, чтобы вылезти из палатки. Её полностью сорвало, и она намоталась на одну из колонн беседки».

Фредди также использует проект, чтобы собирать деньги на благотворительность. Ему пожертвовали уже более 15 тысяч фунтов стерлингов. На них нуждающимся покупают продукты питания.

Школьные друзья Фредди тоже увлеклись этим проектом.

[Джеймс Оуэн, папа Фредди]:

«В его школе есть программа «Спим не дома, чтобы помочь». Но не все дети спят на улице. Не у всех есть нужное оборудование или возможность. Кто-то возможно просто делает шалаш или спит на диване».

Что касается Фредди, то эта палатка может стать его постоянной спальней. Он говорит, что хочет продолжать спать в ней даже после окончания карантина.

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