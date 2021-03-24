Зачем взрослые ради соседской девочки пошли на курсы

Малышка Саманта с рождения глухая. Она часто ходит на прогулку с родителями в родном городе Ньютон. Девочка пыталась разговаривать на языке жестов со всеми, кого встречала, но соседи её не понимали.

Девочку и взрослых расстраивала невозможность общаться. Тогда соседи решили выучить язык жестов и организовали курсы со специалистом. Когда девочка приходит к концу занятия взрослых, то на языке жестов она говорит каждому «друг».