Телеканал NTD

Зачем взрослые ради соседской девочки пошли на курсы

Зачем взрослые ради соседской девочки пошли на курсы
Зачем взрослые ради соседской девочки пошли на курсы

Малышка Саманта с рождения глухая. Она часто ходит на прогулку с родителями в родном городе Ньютон. Девочка пыталась разговаривать на языке жестов со всеми, кого встречала, но соседи её не понимали.

Девочку и взрослых расстраивала невозможность общаться. Тогда соседи решили выучить язык жестов и организовали курсы со специалистом. Когда девочка приходит к концу занятия взрослых, то на языке жестов она говорит каждому «друг».

Теперь общение с малышкой стало полноценным. Родители говорят, что ни в одном языке нет слов, чтобы выразить благодарность соседям.

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