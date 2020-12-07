Тайские археологи нашли скелет кита возрастом 5000 лет

Тайские археологи раскапывают очень редкую находку не только для страны, но и для всего азиатского региона...

[Паннипа Сетьен, геолог]:

«Мы нашли около 36 фрагментов позвоночника, которые тянутся от хвостовой части до шеи. Перед обнаружением хвостовая часть была сильно повреждена. Мы также нашли левое плечо, его плавник, 25 частей грудной клетки и череп».

Тайские археологи раскапывают очень редкую находку не только для страны, но и для всего азиатского региона. Недалеко от Бангкока обнаружили частично окаменевший скелет кита возрастом около 5000 лет.

Учёные говорят, что сохранилась бОльшая часть костей.

[Паннипа Сетьен, геолог]:«Этот скелет кита в настоящее время считается единственным в Азии. Нам очень редко удается сделать такое открытие почти в идеальном состоянии. Вчера мы нашли правое плечо и плавник, дополнив то, что у нас уже есть. Таким образом, нам удалось восстановить около 90% скелета кита».

Окаменелость длиной 12,5 метра нашёл местный велосипедист в начале ноября. Он заметил большой позвонок, который торчал из земли примерно в 12 километрах от морского побережья.

Раскопки продолжались около месяца.

В настоящее время учёные соединяют кусочки и заполняют недостающие части и трещины специальным раствором.

Как только эта работа завершится, скелет кита представят на выставке.

Пол доисторического животного ещё предстоит определить. Также необходимо провести радиоуглеродное датирование, чтобы выяснить точный возраст окаменелостей.

Учёные надеются, что эти данные помогут им лучше понять геологические условия древней земли.

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