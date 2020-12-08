Лувр выставляет на аукцион встречу с «Моной Лизой»
Лувр выставляет на торги уникальные лоты. Среди них – присутствие при ежегодном осмотре картины Леонардо да..
Дата загрузки: 2020-12-09
[Эмили Виллетт, представительница Лувра]:
«Это действительно уникальная возможность. В прошлом она предоставлялась лишь нескольким высокопоставленным чиновникам, которые посещали страну. Это был дипломатический подарок. Но широкой публике это практически недоступно».
Каждый год шедевр достают из-под стекла для быстрого осмотра. Работе начала XVI столетия грозят трещины.
Среди 24 уникальных лотов также – прогулка по парижским крышам в компании местного художника и посещение специального концерта в зале для королевских приёмов.
Вырученные средства направят на новое пространство, посвящённое образованию в области искусства и культуры. Предполагается, что оно откроется осенью следующего года.
[Йанн Ле Туер, представитель Лувра]:
«Имя Лувра известно во всём мире, и благодаря этой репутации у нас также есть благотворители со всего мира, компании, которые поддерживают нас. Но это не значит, что Лувр – очень богатый музей. Он богат своими коллекциями, своей историей, своими шедеврами, но его роль в качестве музея номер один в мире означает, что мы несём большую ответственность, и это требует определенных затрат».
Торги проходят в онлайн-формате на сайте аукционного дома Christie’s. В общей сложности ожидают выручить более миллиона евро. При этом за осмотр «Моны Лизы» надеются получить 10-30 тысяч евро.
В 2019 году Лувр посетило около 10 миллионов гостей. Во время карантина он был закрыт более пяти месяцев. Вновь открыл свои двери летом.
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