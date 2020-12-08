Лувр выставляет на аукцион встречу с «Моной Лизой»

Лувр выставляет на торги уникальные лоты. Среди них – присутствие при ежегодном осмотре картины Леонардо да..

[Эмили Виллетт, представительница Лувра]:

«Это действительно уникальная возможность. В прошлом она предоставлялась лишь нескольким высокопоставленным чиновникам, которые посещали страну. Это был дипломатический подарок. Но широкой публике это практически недоступно».

Лувр выставляет на торги уникальные лоты. Среди них – присутствие при ежегодном осмотре картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Тот, кто предложит самую высокую цену, сможет вместе с директором музея наблюдать за тем, как работу достают из-под стекла.

Каждый год шедевр достают из-под стекла для быстрого осмотра. Работе начала XVI столетия грозят трещины.

Среди 24 уникальных лотов также – прогулка по парижским крышам в компании местного художника и посещение специального концерта в зале для королевских приёмов.

Вырученные средства направят на новое пространство, посвящённое образованию в области искусства и культуры. Предполагается, что оно откроется осенью следующего года.

[Йанн Ле Туер, представитель Лувра]:

«Имя Лувра известно во всём мире, и благодаря этой репутации у нас также есть благотворители со всего мира, компании, которые поддерживают нас. Но это не значит, что Лувр – очень богатый музей. Он богат своими коллекциями, своей историей, своими шедеврами, но его роль в качестве музея номер один в мире означает, что мы несём большую ответственность, и это требует определенных затрат».

Торги проходят в онлайн-формате на сайте аукционного дома Christie’s. В общей сложности ожидают выручить более миллиона евро. При этом за осмотр «Моны Лизы» надеются получить 10-30 тысяч евро.

В 2019 году Лувр посетило около 10 миллионов гостей. Во время карантина он был закрыт более пяти месяцев. Вновь открыл свои двери летом.

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