Редкий портрет кисти Боттичелли ушёл с молотка за рекордную сумму

Картину «Молодой человек с медальоном» кисти Сандро Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за 92 миллиона..

[Кристофер Апостл, сотрудник Sotheby’s]:

«Есть такие художники, которых можно назвать олимпийцами в их гениальности. И Боттичелли – один из таких».

Картину «Молодой человек с медальоном» кисти Сандро Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за 92 миллиона 200 тысяч долларов. Для Sotheby’s это рекордная сумма, вырученная когда-либо за полотна старых мастеров. По словам представителей аукционного дома, это один из самых ценных и значимых портретов за всю историю Sotheby’s.

Торги проходили в телефонном и онлайн-режиме. Имя покупателя не разглашается.

Предыдущий владелец приобрёл этот портрет на торгах в Великобритании в 1982 году, заплатив за него 1 миллион 300 тысяч долларов.

Эта картина – один из примерно десятка портретов флорентийского мастера Эпохи возрождения, сохранившихся до наших дней. «Молодой человек с медальоном» был написан в конце XV века. Кто именно изображён – до сих пор неизвестно. Предположительно, это кто-то из флорентийской знати.

Такие шедевры Боттичелли, как «Рождение Венеры» и «Весна», хранятся в галерее Уффици во Флоренции.

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