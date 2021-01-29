Редкий портрет кисти Боттичелли ушёл с молотка за рекордную сумму
Картину «Молодой человек с медальоном» кисти Сандро Боттичелли продали на аукционе в Нью-Йорке за 92 миллиона..
Дата загрузки: 2021-01-29
[Кристофер Апостл, сотрудник Sotheby’s]:
«Есть такие художники, которых можно назвать олимпийцами в их гениальности. И Боттичелли – один из таких».
Торги проходили в телефонном и онлайн-режиме. Имя покупателя не разглашается.
Предыдущий владелец приобрёл этот портрет на торгах в Великобритании в 1982 году, заплатив за него 1 миллион 300 тысяч долларов.
Эта картина – один из примерно десятка портретов флорентийского мастера Эпохи возрождения, сохранившихся до наших дней. «Молодой человек с медальоном» был написан в конце XV века. Кто именно изображён – до сих пор неизвестно. Предположительно, это кто-то из флорентийской знати.
Такие шедевры Боттичелли, как «Рождение Венеры» и «Весна», хранятся в галерее Уффици во Флоренции.
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