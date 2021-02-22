Закрывающиеся рестораны США дают толчок аукционным компаниям

Карантинные ограничения в связи с пандемией заставили закрыться тысячи американских ресторанов. Однако беспрецедентная волна банкротств дала..

Карантинные ограничения в связи с пандемией заставили закрыться тысячи американских ресторанов. Однако беспрецедентная волна банкротств дала толчок другому бизнесу: частным аукционам, которые занимаются скупкой, ремонтом и продажей ресторанного оборудования, бывшего в употреблении.

Владельцы таких аукционов говорят, что их склады буквально забиты духовками, грилями, миксерами, холодильниками и барными стойками.

Калифорнийская компания American Restaurant Supply покупает оборудование в районе залива Сан-Франциско. До пандемии она проводила еженедельные аукционы прямо на своём складе. Теперь переключилась в онлайн-режим.

Глава компании говорит, что ему постоянно звонят владельцы ресторанов, которым нужно скорее избавиться от оборудования, чтобы в срок освободить помещение. Однако большинству из них он уже не может помочь, поскольку у него не хватает работников для осмотра и ремонта, а на складе скопилось около 2000 приборов, которые нужно проверить.

[Хосе Бонилья, владелец аукционной компании]:

«Они бросили все доступные ресурсы, чтобы постараться выжить. Но больше выживать они не могут. Это просто ужасно, поскольку их рестораны были их гордостью».

Аукционеры говорят, что больше всего пострадали высококлассные рестораны, которые не оборудованы террасами.

У Джона до пандемии было четыре ресторана в Сан-Франциско, городе, где ввели самые жёсткие ограничения для заведений питания. Теперь три из них пришлось закрыть.

[Джон Метени, владелец ресторана]:

«К сожалению, пришлось вернуть ключи, поскольку, если 10 месяцев не можешь работать, но выжить невозможно. Также нам пришлось уволить 19 сотрудников. Для них это большой удар, и я очень переживаю».

Новый доклад Национальной ресторанной ассоциации показал, что пандемия оказала разрушительное влияние на индустрию. Закрылось 110 тысяч ресторанов. Это 17% общего числа в США.

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