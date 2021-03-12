Porsche Марадоны продали на аукционе в три раза дороже, чем ожидали

[Грегори Тайтенс, сотрудник компании Bonhams]:

«Марадона купил эту машину в 92-м году, когда выступал за испанскую «Севилью». Он доставил автомобиль из Нью-Йорка прямо в Испанию. На этой машине он ездил на футбольный стадион, поэтому её часто видели в Севилье. Это добавляет автомобилю привлекательности».

Серебристый Porsche 911 Carrera 2, принадлежавший аргентинскому футболисту Диего Марадоне, ушёл с молотка почти за полмиллиона евро. Это в три раза превысило ожидаемую цену. Торги провёл в Бельгии аукционный дом Bonhams.

Марадона играл за «Севилью» в 92-93-м годах. Он перешёл в этот клуб после 15-месячной дисквалификации. В 91-м допинг-тест показал содержание наркотиков в его крови.

В 93-м футболист вернулся в Аргентину, а Porsche перешёл в руки другого владельца и 20 лет провёл на испанском острове Майорка. Потом его несколько раз перекупали коллекционеры. На аукцион автомобиль прибыл с пробегом в 120 тысяч километров.

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