В итальянском Губбио зажгли самую большую ёлку в мире

Самую большую рождественскую ёлку в мире зажгли в городе Губбио, что в регионе Умбрия в сердце..

Самую большую рождественскую ёлку в мире зажгли в городе Губбио, что в регионе Умбрия в сердце Италии. Главный символ зимних праздников появился на южном склоне горы Инджино в виде световой инсталляции.

Дерево – 750 метров в высоту и почти полкилометра в ширину. Разместилось на площади примерно в три футбольных поля.

[Джакомо Фуманти, мэр Губбио]:

«Около 300 неоновых лампочек рисуют контур дерева, внутри – более 400 разноцветных лампочек. Звезда, которую вы видите на вершине горы, до прошлого года освещалась неоновыми трубками, но в этом году мы использовали по 142 метра белых и синих светодиодных лент».

Ёлку зажигают накануне Дня непорочного зачатия Девы Марии. Обычно в эти дни старинный городок наводняют сотни туристов. Огромную ёлку видно из любой точки города. В этом году церемонию зажжения провели онлайн.

[Федерико Марчелли, житель Губбио]:

«Для нас, жителей Губбио, это дерево – как друг или старший брат, который появляется каждый год 7 декабря. Мы все работаем на горе с сентября по декабрь, чтобы принести этот свет в Губбио и почтить покровителя нашего города – Святого Убальдо».

Кабель, формирующий контур дерева, находится на горе постоянно. За три месяца до праздников группа волонтёров начинает проверять его исправность и вкручивать лампочки.

[Маттео Фуманти, сотрудник мэрии]:

«С сентября по ноябрь мы поднимаемся и спускаемся по склонам Инджино в горных ботинках, с лампочками и кабелями. Начинаем с вершины и движемся к основанию дерева, и через два с половиной месяца работа завершена».

Такую ёлку зажигают уже 40 лет подряд. Необычная традиция появилась в 1981 году. В 1991-ом это рождественское дерево внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире.

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