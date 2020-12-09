Венецию затопило из-за ошибки синоптиков

После нескольких дней наводнений в других регионах, в Италии затопило и Венецию. Бедствие застало местные власти..

После нескольких дней наводнений в других регионах, в Италии затопило и Венецию. Бедствие застало местные власти врасплох, и они не успели задействовать систему защитных шлюзов. Всему виной стала ошибка синоптиков.

Для активации системы «Моисей» нужно 48 часов, и высота приливной волны должна быть более 130 сантиметров. Однако метеорологи прогнозировали всего 120 сантиметров. По факту оказалось 145, и систему задействовать уже было нельзя. Как сообщил мэр города в «Твиттер», погода ухудшилась внезапно: со стороны Хорватии подул сильный ветер, и вышли из берегов две реки рядом с морем вокруг Венеции.

Тем временем в базилике Святого Марка – одной из главных достопримечательностей Венеции – ситуацию назвали «ужасной». По словам управляющего, если вода продолжит подниматься, то затопит все внутренние часовни.

Высокие приливы, или как называют их итальянцы – «аква альта», бывают в Венеции ежегодно. Причём в последние годы они интенсифицировались. Из 24 приливов выше 140 сантиметров 15 произошли за последние 20 лет, в том числе пять – в ноябре прошлого года, когда вода поднялась до 187 сантиметров и городская площадь Святого Марка ушла под воду на метр.

Система «Моисей» из 78 защитных шлюзов, при условии её своевременной активации, способна сдерживать приливы высотой до 3 метров. Её спроектировали ещё в далёком 1984-м, строить начали в 2003-м и на фоне многочисленных задержек и коррупционных скандалов протестировали лишь в июле этого года. Впервые задействовали в октябре.

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