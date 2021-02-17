Нидерландцы пользуются морозами и купаются в ледяной воде

[Йорди Брауэр, пловец]:

«Я сделал это впервые. Я уже много раз принимал ледяной душ, но плавал впервые. Это труднее вынести, чем холодный душ, но было приятно. Я чувствовал себя хорошо. Только ноги и руки замёрзли, остальное в порядке».

В Амстердаме недавние морозы заставили большинство горожан достать тёплую одежду. Но некоторые смельчаки решили поплавать в ледяной воде канала Херенграхт.

А на окраине Амстердама Вим Хоф по прозвищу «Ледяной человек» пробивает лёд в небольшой заводи и забирается в прорубь. Голландец известен способностью переносить сильный холод. На его счету множество мировых рекордов. Он пробежал марафон за полярным кругом, пробыл два часа в кубе со льдом и холодной водой и совершил много чего подобного.

Хоф даже разработал методику привыкания к холоду. Он считает, что закаливание помогает укрепить и физическое, и психическое здоровье.

[Вим Хоф, автор метода закаливания]:

«Метод Вима Хофа, состоящий из дыхательных техник, воздействия холодом и медитации, оказался очень эффективным. Я бросил вызов самой природе, и это привлекло внимание телевидения, а затем пришли учёные. И они увидели, что я могу контролировать свой организм».

У «Ледяного человека» есть последователи. Некоторые уже стали инструкторами и обучают методу закаливания других.

[Никки ван дер Вейден, инструктор по закаливанию]:

«Я искупалась в холодной воде, и для меня это самая лучшая медитация. Я словно глубоко погружаюсь в собственное сознание, и у меня возникает приятное ощущение того, что я живу».

Между тем в ледяной воде плавают и те, кто не видит в этом большой пользы. Просто карантин и закрытые бассейны вынуждают спортсменов идти на подобный шаг.

[Фергил Хестерман, спортсмен]:

«Понятия не имею, поможет ли это укрепить иммунную систему. Когда помещаешь своё тело в холодную среду, то слишком многого просишь от него и ставишь его в экстремальные условия. Я не уверен, что это полезно».

Впрочем, эксперты считают, что ледяное купание может вызвать выброс эндорфинов – так называемых гормонов счастья. Благодаря этому после воздействия холода хорошее настроение может сохраняться несколько часов и больше.

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