Греция: Турция организовывает перевозку нелегальных беженцев из Сомали

Греция призвала Турцию активнее сдерживать нелегальных мигрантов. По словам министра по делам миграции, в последнее время..

[Нотис Митарачи, министр по делам миграции Греции]:

«Из 214 человек, прибывших на Лесбос с 1 ноября, 142 были из Сомали. Согласно свидетельствам очевидцев и проверенной информации, неправительственные организации оплачивают транспортные расходы и выдачу турецких виз, с рейсами в Стамбул. В Турции контрабандисты, опять же с помощью неправительственных организаций, помогают им нелегально проникнуть в Европейский Союз».

Греция призвала Турцию активнее сдерживать нелегальных мигрантов. По словам министра по делам миграции, в последнее время сомалийские беженцы, прибывающие в Грецию, рассказывают об организованных поездках в Турции к пляжам, откуда отправляются лодки. Причём, мигрантам помогают и в других вопросах.

Сомалийцы говорят, что получают студенческую или медицинскую визу для въезда в Турцию.

[мигрант из Сомали]:

«Когда сомалийцы хотят попасть в Грецию, турецкая полиция их не арестовывает, поскольку закрывает на них глаза. Однако она арестовывает афганцев и сирийцев».

Видеопоказания сомалийцев записало Министерство по делам миграции Греции.

[мигрант из Сомали]:

«Таксист знал, куда ехать, чтобы добраться до пляжа без проблем. Он доехал до строения, где мы жили, а потом отвёл нас туда, куда мы хотели».

Греция ещё раз призвала Турцию сдерживать поток людей.

[Нотис Митарачи, министр по делам миграции Греции]:

«Они должны предотвращать нелегальные перемещения. Лодки не должны покидать берегов Турции».

Новый всплеск миграционной волны Греция переживает с 2019 года. При этом ситуация накалилась, когда тысячи беженцев попытались взять турецко-греческую наземную границу штурмом.

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