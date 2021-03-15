Пекин накрыла сильнейшая за 10 лет песчаная буря

Небо над Пекином стало грязно-жёлтым. На столицу Китая обрушилась песчаная буря, сильнейшая за последние десять лет...

[жительница Пекина]:

«Выглядит как конец света. В такую погоду действительно очень не хочется выходить на улицу».

Небо над Пекином стало грязно-жёлтым. На столицу Китая обрушилась песчаная буря, сильнейшая за последние десять лет. В мегаполисе объявлен жёлтый уровень опасности.

Песок надуло в окружающие столицу провинции Ганьсу, Шаньси и Хэбэй из пустыни Гоби во Внутренней Монголии.

Из-за плохой видимости на дорогах образовались большие пробки.

[житель Пекина]:

«Как в научно-фантастическом фильме». [жительница Пекина]:

«Погода сегодня не очень. Но в новостях сказали, что после обеда станет лучше. Это природа. Перед лицом природы люди беспомощны. Так что нужно делать всё возможное, чтобы защищать окружающую среду».

Концентрация мелких твёрдых частиц PM10 в некоторых районах Пекина превысила 8000 микрограммов на метр кубический. Это в 160 раз больше безопасной нормы в 50 микрограммов, которую рекомендует ВОЗ. Индекс качества воздуха превысил отметку в 500 пунктов.

В марте и апреле в Пекине регулярно бывают песчаные бури из-за близости к Гоби, а также из-за вырубки лесов и эрозии почвы во всём северном Китае.

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