В Испании собаки-терапевты заступили на службу в школы

Школа для детей с особенностями развития в Сан-Висенс-дельс-Орсе недалеко от Барселоны. Осенью на службу сюда заступили..

Школа для детей с особенностями развития в Сан-Висенс-дельс-Орсе недалеко от Барселоны. Осенью на службу сюда заступили собаки-терапевты.

Из-за карантина дети пропустили полгода учебного процесса: сначала – три месяца вынужденной самоизоляции, затем – три месяца летних каникул. Осенью столкнулись с новой реальностью: все педагоги в масках, что лишило их полноты эмоционального контакта со взрослыми. Другое дело – собаки.

[Хуан Франсиск Поррас, директор школы]:

«Вначале, как и во всём, было сложно. Общение с собаками для них – новая среда. Многие никогда раньше не контактировали с животными, тем более – с собакой. Но мы увидели положительные изменения всего за несколько встреч. Дети стали более контактными, готовыми к сотрудничеству, ускорилась реакция. Собака стала важным инструментом нашей работы».

Золотой ретривер Соул прошёл специальное обучение. Умеет оставаться спокойным в непредвиденных ситуациях, не отвечать агрессией на шумные и внезапные движения детей. Соул помогает подружиться с окружающим миром, дарит чувство тепла и спокойствия.

Подспудно развивает память и внимание, двигательные функции и мелкую моторику, а за кусочек лакомства одарит неподдельным интересом и благодарностью.

У 14-летнего Эктора – аутизм. Канистерапия для него – процесс круглосуточный. Вот уже четыре года он неразлучен с псом Нико.

[Эктор Агера, больной аутизмом]:

«Мы познакомились, когда мне было десять лет. Сначала я боялся его, потому что никогда не видел такой большой собаки. Потом мы подружились». [Маноли Перес, мама Эктора]:

«Когда мы с Эктором повздорим, Нико успокаивает его, особенно когда сын плачет или нервничает больше обычного. Сейчас именно он лучше всех умеет успокоить Эктора. Не представляю, как бы мы справлялись без него».

Впервые идею канистерапии предложил в 1961 году Борис Левинсон, американский психотерапевт. Её часто применяют в терапии для детей с ДЦП, аутизмом, проблемами со зрением или слухом.

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