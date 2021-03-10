Госдепартамент США добавил в «чёрный список» двух иранских чиновников
Госдепартамент США во вторник внёс в «чёрный список» двух иранских чиновников из элитного военно-политического формирования «Корпус..
Дата загрузки: 2021-03-10
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что члены «Корпуса» Али Хемматиан и Масуд Сафдари, которые отвечают за допросы подозреваемых, а также их ближайшие родственники теперь не имеют права на въезд в США.
[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:
«Соединённые Штаты стремятся привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушениях прав человека и злоупотреблениях. Это относится и к Ирану, и к любой другой стране мира».
Спикер Госдепартамента также отметил, что Вашингтон не увидел никаких существенных преобразований в китайском регионе Синьцзян, чтобы изменить свою терминологию. И предыдущая администрация, и нынешняя назвали действия коммунистических властей в отношении этнического меньшинства мусульман-уйгуров геноцидом.
[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:
«И госсекретарь Помпео, и его преемник госсекретарь Блинкен пришли к выводу, что в Синьцзяне имеет место геноцид. Мы полностью с этим согласны. Фактически, даже сегодня поступили дополнительные сообщения с деталями о том, что происходит в Синьцзяне».
Госдепартамент также сделал заявление по ситуации в Мьянме.
[Нед Прайс, спикер Госдепартамента США]:
«И мы осуждаем то, что военный режим в Мьянме применяет летальную силу против людей, в том числе мирных демонстрантов, журналистов и других членов гражданского общества. Мы настоятельно призываем мьянманские вооруженные силы проявлять максимальную сдержанность».
В Мьянме продолжается кризис с тех пор, как армия 1 февраля в результате переворота свергла избранное правительство Аун Сан Су Чжи, задержала её и других официальных лиц Национальной лиги за демократию и создала правящую хунту генералов. С тех пор десятки протестующих были убиты в стычках с полицией. Также арестовано более 1700 человек.
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