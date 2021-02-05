Уборка и песни: робот развлекает медиков и пациентов больницы в Мюнхене

Этого голубоглазого робота зовут Франциска. Он моет полы в мюнхенской больнице, а попутно поднимает настроение медикам..

Этого голубоглазого робота зовут Франциска. Он моет полы в мюнхенской больнице, а попутно поднимает настроение медикам и пациентам. Франциска умеет петь песни, рассказывать весёлые истории и любит поболтать о жизни.

[робот Франциска]:

«У меня был очень продуктивный день, я отлично справилась со всеми своими задачами. Сейчас я собираюсь ещё немного прибраться».

Франциска моет больничные коридоры. Может выполнять эту работу десять часов подряд без подзарядки.

[Констанца Реттлер, сотрудница клининговой компании]:

«Во время пандемии робототехника стала для нас большим подспорьем. Пока робот моет полы, наши сотрудники дезинфицируют другие поверхности».

Управлять роботом можно через приложение в смартфоне. Во время уборки он использует меньше литра воды в час. При этом обычная поломоечная машина тратит до 50 литров. Но Франциску ценят не только за экономию.

[Констанца Реттлер, сотрудница клининговой компании]:

«Она отличная уборщица, но самое замечательное в том, что она поднимает людям настроение».

Врачи и медсёстры по утрам здороваются с Франциской, а порой, проходя мимо, гладят её по голове.

[Таня Цахер, сотрудница больницы]:

«Персонал и пациенты в основном очень хорошо воспринимают Франциску. Иногда происходят забавные ситуации. Думаю, она многих подбадривает».

Робот весит 200 килограммов и стоит 43 тысячи евро. Университетский медицинский комплекс «Шарите» в Берлине также заказал такого помощника.

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