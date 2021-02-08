В Москве 10 клиник, лечивших пациентов с COVID, вернутся к обычной работе

В Москве десять больниц перестали принимать пациентов с коронавирусом и готовятся вернуться к обычной работе. Это..

[Дмитрий Стороженко, сотрудник больницы]:

«Мы с большим удовлетворением услышали и увидели, что пандемия идёт на спад. И есть возможность вернуться к нашей обычной работе. Мы рады, что всё это заканчивается для нашего учреждения, и, надеюсь, и для страны тоже. Мы готовы работать на своих привычных рабочих местах».

В Москве десять больниц перестали принимать пациентов с коронавирусом и готовятся вернуться к обычной работе. Это связано с тем, что госпитализаций стало меньше.

По официальным данным, в России суточный уровень заражений коронавирусом снижается. 7 февраля было зарегистрировано 16 тысяч новых случаев COVID-19, из них 2000 случаев выявлены в Москве.

Среди столичных клиник, которые перестанут лечить пациентов с коронавирусом – научно-практический центр им. Логинова, Морозовская больница, больница им. Мухина, научно-практический центр борьбы с туберкулёзом, больница РАН и другие.

[Бэла Сырникова, директор ГБУ «НПРЦ»]:

«Количество тех, кто находится в обсерваторе, значительно сократилось сейчас, потому что мы имеем уже приказ о том, что в середине февраля мы должны закончить свою деятельность как обсерватор и вернуться к своей основной деятельности – к реабилитации инвалидов, к обучению».

В этих больницах выписали большинство пациентов с «ковидом», оставшихся переводят в другие стационары.

[Нина Жильцова, пациентка]:

«Я постоянно каждый день слышу о том, что идёт на спад заболевание, количество заболеваний уменьшается, что сейчас сворачиваются вот такие учреждения, как данный обсерватор, возвращаются к своей нормальной деятельности, что врачи могут заниматься своим обычным делом».

В больницах дезинфицируют палаты и другие помещения.

[Виктория Бражник, главврач больницы №51]:

«Мы были полностью перепрофилированы под «ковид». Больница была разделена на две зоны – «чистую» и «грязную». Соответственно, «грязная зона» – «красная зона». У нас было два корпуса, которые сейчас проходят заключительную дезинфекцию».

В Москве также прекращают приём пациентов временные госпитали на территории одиннадцати клиник.

В России в общей сложности выявлено почти четыре миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли более 76 тысяч пациентов, три с половиной миллиона человек выздоровели.

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