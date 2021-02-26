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Испанцы старше 100 лет могут вакцинироваться от коронавируса не выходя из машины

Испанцы старше 100 лет могут вакцинироваться от коронавируса не выходя из машины

В испанском автономном сообществе Страна Басков открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19 для долгожителей. Прививку можно..

Дата загрузки: 2021-02-26

В испанском автономном сообществе Страна Басков открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19 для долгожителей. Прививку можно сделать не выходя из автомобиля.

Этот пункт находится в Мунгии. Сюда привозят пожилых людей из домов престарелых, а также тех, кто живёт с родственниками.

Антонио приехал с тёщей. Ей 100 лет, и здоровье у неё хорошее.

[Антонио Акорра, житель Мунгии]:
«Мы постарались её успокоить. Сегодня утром объяснили ей, что нужно сделать прививку, потом привезли сюда. Никаких проблем нет».

В Стране Басков насчитывается 1800 человек возрастом старше 100 лет. Сейчас в регионе работают три пункта вакцинации для долгожителей. Если понадобится, власти готовы открыть ещё несколько.

Одновременно в Испании продолжается иммунизация людей старше 80 лет. Власти надеются, что к лету вакцинируется 70% населения страны
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