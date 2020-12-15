В Японии растёт спрос на б/у-товары класса люкс

Когда в Японии в этом году объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, людей призвали убрать хлам..

Когда в Японии в этом году объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, людей призвали убрать хлам из домов, в которых им предстояло проводить большую часть времени.

Многие приняли такие призывы со всей серьёзностью. В результате в стране начал процветать рынок товаров класса люкс, бывших в употреблении.

71-летняя домохозяйка Мицуко Ивама проводила почти всё свободное время в спортзале. Однако, оказавшись дома, занялась уборкой в шкафах. В итоге решила избавиться от кимоно, которые подарили ей родители десятки лет назад.

[Мицуко Ивама, домохозяйка]:

«Большую часть года я была дома из-за коронавируса. Я решила прибраться в доме, избавившись от всего, что мне не нужно. Мне показалось, что кимоно не стоит висеть в шкафу. Было бы хорошо, чтобы их мог носить кто-то помоложе».

Помогает распрощаться с ненужными вещами компания BuySell Technologies. Она выкупает их у владельцев и перепродаёт онлайн.

[Киохэи Ивата, глава Buysell Technologies]:

«Люди начали проводить больше времени дома, поэтому начали там всё менять. В японском есть такой термин, как “дансари”. Это означает упрощение жизни. Сознание людей меняется в этом направлении. Они приходят к нам, поскольку наши услуги помогают очистить их дома».

Работники компании говорят, что только в октябре этого года у них стало в разы больше вызовов, чем в том же месяце 2019-го. Среди клиентов две трети – это люди старше 50 лет. Часто продают кимоно и дорогие сумки.

[Киохэи Ивата, глава Buysell Technologies]:

«Наши продажи увеличились на 35% по сравнению с периодом до пандемии».

В компании также отмечают, что с ростом цены на золото японцы также начали активнее распродавать свои кольца и ожерелья.

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