Продажи Lego значительно выросли на фоне пандемии

Фабрика Lego в датском городе Биллунн. Каждый день здесь производят тысячи разноцветных кубиков конструктора. Частная датская..

Фабрика Lego в датском городе Биллунн. Каждый день здесь производят тысячи разноцветных кубиков конструктора.

Частная датская компания объявила, что её чистая прибыль в 2020 году выросла на 19% до 9,9 миллиарда крон. Это примерно один миллиард 600 миллионов долларов США. Причина в том, что в прошлом году объём продаж подскочил на 21%. Кроме того, выросло присутствие производителя на 12 крупнейших рынках мира.

Lego помимо своих наборов также зарабатывает на приложениях для видеоигр. И, похоже, вместе с интернет-магазинами и технологическими компаниями она получила хорошую возможность заработка на фоне пандемии и массовых потрясений в обществе.

Во время карантинных ограничений родители поспешили купить больше разноцветных наборов конструктора, чтобы как-то занять своих детей в изоляции.

Впрочем, генеральный директор компании Нильс Кристиансен говорит, что хорошие продажи связаны не с COVID, а со стратегическими инвестициями, сделанными много лет назад для увеличения продаж в Интернете.

Знаменитые кубики Lego впервые появились в 1958 году. Сейчас они продаются более чем в 130 странах мира.

А сама компания Lego была основана в 1932 году Оле Кирком Кристиансеном. Её название произошло от двух датских слов LEg GOdt, которые означают «Играй хорошо». Примечательно, что с латыни слово Lego переводится как «Я собираю». Но, когда придумывали это название, об этом не знали.

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