«Счастливые коробки» помогают аборигенам Австралии получить средства гигиены

Две аборигенные жительницы австралийского городка Лайтинг-Ридж несут ценные посылки. Они живут в отдалённой местности на северо-западе..

Две аборигенные жительницы австралийского городка Лайтинг-Ридж несут ценные посылки. Они живут в отдалённой местности на северо-западе штата Новый Южный Уэльс. В коробках – благотворительная помощь в виде туалетных принадлежностей. Для многих местных жителей они остаются непозволительной роскошью.

Женщины основали клуб для пожилых, где устраивают турниры по игре «Бинго». Что-то вроде нашего лото. Только вместо цифр они используют слова своего коренного народа гамиларай.

Шампуни, мыло и другие средства гигиены женщины получают в качестве призов за победу.

[Лоретта Шулер, член клуба для пожилых]:

«В основном это средства по уходу и детские продукты, поскольку здесь они очень дорогие».

Раздают средства ухода и другим местным нуждающимся женщинам.

Инициатива называется «Счастливые коробки». А основала её жительница города Кофс-Харбор Эмма Саллингс, когда преподавала в отдалённых общинах Северной Территории.

[Эмма Саллингс, основательница инициативы «Счастливые коробки»]:

«В местном магазине было так мало товаров, и они были такие дорогие, что просто невозможно было купить шампунь или кондиционер. Я уже молчу про маску для лица. Когда мы начали, то очень многие компании захотели сотрудничать. Это здорово, поскольку мы можем гарантировать наличие продукции».

Марли Морган выросла в Лайтинг-Ридж. А потом переехала в Кофс-Харбор, где зародилась инициатива. Именно она рассказала о «Счастливых коробках» своим тётям, которые и основали клуб для пожилых.

[Марли Морган, жительница Кофс-Харбор]:

«Уехав из Лайтинг-Ридж, я поняла, скольких возможностей была лишена, поскольку не имела к ним доступа. Не хочу, чтобы другие женщины сталкивались с подобным».

Кофс-Харбор находится в том же штате, но за сотни километров от Лайтинг-Ридж – на побережье. Здесь уровень жизни выше.

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