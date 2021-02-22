«Счастливые коробки» помогают аборигенам Австралии получить средства гигиены
Две аборигенные жительницы австралийского городка Лайтинг-Ридж несут ценные посылки. Они живут в отдалённой местности на северо-западе..
Дата загрузки: 2021-02-22
Женщины основали клуб для пожилых, где устраивают турниры по игре «Бинго». Что-то вроде нашего лото. Только вместо цифр они используют слова своего коренного народа гамиларай.
Шампуни, мыло и другие средства гигиены женщины получают в качестве призов за победу.
[Лоретта Шулер, член клуба для пожилых]:
«В основном это средства по уходу и детские продукты, поскольку здесь они очень дорогие».
Раздают средства ухода и другим местным нуждающимся женщинам.
Инициатива называется «Счастливые коробки». А основала её жительница города Кофс-Харбор Эмма Саллингс, когда преподавала в отдалённых общинах Северной Территории.
[Эмма Саллингс, основательница инициативы «Счастливые коробки»]:
«В местном магазине было так мало товаров, и они были такие дорогие, что просто невозможно было купить шампунь или кондиционер. Я уже молчу про маску для лица. Когда мы начали, то очень многие компании захотели сотрудничать. Это здорово, поскольку мы можем гарантировать наличие продукции».
Марли Морган выросла в Лайтинг-Ридж. А потом переехала в Кофс-Харбор, где зародилась инициатива. Именно она рассказала о «Счастливых коробках» своим тётям, которые и основали клуб для пожилых.
[Марли Морган, жительница Кофс-Харбор]:
«Уехав из Лайтинг-Ридж, я поняла, скольких возможностей была лишена, поскольку не имела к ним доступа. Не хочу, чтобы другие женщины сталкивались с подобным».
Кофс-Харбор находится в том же штате, но за сотни километров от Лайтинг-Ридж – на побережье. Здесь уровень жизни выше.
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