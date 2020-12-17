Легендарные концепт-кары ателье Bertone представили в Санкт-Петербурге

Концепт-кары итальянского автомобильного ателье Bertone представили на выставке в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге. В зале разместились..

Концепт-кары итальянского автомобильного ателье Bertone представили на выставке в музее «Эрарта» в Санкт-Петербурге. В зале разместились шесть моделей разных лет.

Этот роскошный седан с дверьми «крыло чайки» построен на платформе Porsche 911. В числе экспонатов также – Alfa Romeo, Lotus и Cadillac.

[Павел Маркайтис, сотрудник музея]:

«Это концепт-кары. Это то, что создаётся как одежда от кутюр, то, что принадлежит высокой автомобильной моде, то, что не поступало в серийное производство. И соответственно на этой выставке уделено внимание не техническим характеристикам автомобилей, их возможностям и способности гонять по кругу со скоростью 300 километров в час. Эта выставка о цвете, о поиске формы, об эволюции линии».

Итальянское ателье прославилось благодаря автомобильному дизайнеру и конструктору Нуччо Бертоне. Он сотрудничал с такими именитыми брендами, как Aston Martin, Ferrari, Lamborghini и Mercedes Benz.

Концепт Ramarro со сдвижными дверьми создан на базе Chevrolet Corvette. Этим произведением автомобильного искусства Нуччо Бертоне хотел прорекламировать своё ателье в Соединённых Штатах.

[Павел Маркайтис, сотрудник музея]:

«Это машина 80-х годов. И это встреча американского автомира, автомобильной нации с итальянским дизайном. Это то, как ателье Bertone увидело какую-то американскую классику. Это их интерпретация Chevrolet, и она вдохновлена пустыней, бескрайней дорогой, по которой мчатся автомобили, пересекая пространство».

На выставке также представлены чертежи разных моделей автомобилей и фотографии, демонстрирующие развитие итальянского автодизайна в XX веке.

[Дмитрий Малкович, гость музея]:

«Люблю выставки концепт-каров, потому что здесь показано что-то новое, что-то необычное, потому что современные машины фактически все похожи друг на друга». [Олег Маклаков, гость музея]:

«Что поражает – это как работает мозг человека, который может придумать вот это всё и воплотить в то, что мы здесь увидели».

Выставка продлится до 11 апреля.

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