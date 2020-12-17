Онлайн-платформа помогает ремесленникам Индии выжить в карантин

Рам Сони – один из немногих оставшихся мастеров «санджи». Это индийское искусство вырезания из бумаги для..

Рам Сони – один из немногих оставшихся мастеров «санджи». Это индийское искусство вырезания из бумаги для создания картин, вдохновлённых природой.

Его занятие – не просто зарабатывание денег. Это ремесло бережно передают в его семье из поколения в поколение.

Однако длительный карантин в Индии во втором квартале привёл к спаду экономики на 24%. В итоге продажи и доходы Рама сократились. Пришлось уволить всех работников.

[Рам Сони, мастер «санджи»]:

«Если рынки не откроются, как я смогу что-то продать? Во время пандемии мы выживали на сбережения, как бы мало их ни было».

Примерно в то время, когда у Рама заканчивались идеи, как заработать, супружеская пара из Нью-Дели запустила новую онлайн-платформу. На ней ремесленники могут демонстрировать и продавать свои творения.

Цель проекта – напрямую связать производителей и покупателей, минуя посредников.

Для большинства традиционных ремесленников Индии физические ярмарки и выставки были единственным средством общения с предпринимателями и покупателями. А во время пандемии такие рынки закрылись.

[Шила Лункадс, основательница платформы]:

«Благодаря Direct Create мы смогли предоставить им широкий маркетинговый охват и сделать их заметнее».

Санджай Читара, художник из западного штата Гуджарат, – мастер по ручному раскрашиванию ткани. Обычно на картинах изображает истории об индуистских богах и богинях. Говорит, что онлайн-платформа помогла ему возобновить работу во время пандемии.

[Санджай Читара, художник]:

«После того как я начал выкладывать свои работы на веб-сайте, многие мои старые клиенты начали их просматривать. Это полезно, потому что, если им нравятся наши работы, клиенты напрямую связываются с художниками».

К настоящему времени платформа расширилась и теперь включает более 2500 мастеров со всей страны.

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