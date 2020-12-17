Техас и ещё девять штатов подают антимонопольный судебный иск на Google

Техас и девять других штатов США подали судебный иск на Google. Компанию, входящую в холдинг Alphabet,..

[Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса]:

«Эта компания-гигант использует свою власть, чтобы манипулировать рынком».

Техас и девять других штатов США подали судебный иск на Google. Компанию, входящую в холдинг Alphabet, обвиняют в том, что она незаконно сотрудничает с Facebook, чтобы усилить своё уже доминирующее влияние на рынке онлайн-рекламы.

Антимонопольный иск подал генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. К нему присоединились его коллеги из Арканзаса, Индианы, Кентукки, Миссури, Миссиссипи, Юты и Южной и Северной Дакоты.

На видео, опубликованном в Facebook, Пакстон сказал, что Google «избавился от конкурентов и провозгласил себя королём рекламного рынка».

[Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса]:

«Google неоднократно использовал своё монопольное влияние, чтобы контролировать ценообразование и участвовать в рыночных сговорах с целью фальсификации аукционов, что является серьезным нарушением закона».

Google назвал иск Техаса «безосновательным» и заявил: «Мы будем решительно защищаться от его необоснованных претензий в суде».

Facebook же пока не отреагировал на запрос прокомментировать ситуацию.

Это второй крупный иск регулирующих органов на Google и четвертый на федеральном уровне и уровне штата. Они призваны обуздать предполагаемые нарушения со стороны крупных технологических компаний.

Как ожидается, на компанию планируют подать ещё один антимонопольный иск – третий. Его готовит другая группа генеральных прокуроров.

Ранее Федеральная торговая комиссия США и почти каждый штат страны подали судебный иск на Facebook. В документе говорится, что социальная сеть нарушила антимонопольное законодательство и что её необходимо разделить на более мелкие компании.

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