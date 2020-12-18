Великобритания и ЕС уже готовятся к «брекситу» без соглашения

У Великобритании всё больше шансов покинуть ЕС без торгового соглашения. Стороны продолжают переговоры, однако несколько вопросов..

У Великобритании всё больше шансов покинуть ЕС без торгового соглашения. Стороны продолжают переговоры, однако несколько вопросов остаются нерешёнными, а времени до конца года всё меньше.

31 декабря завершается переходный период «брексита». Если стороны не пропишут на бумаге свои экономические отношения, то их будут регулировать общие правила ВТО.

Недавно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказала, что значительный прогресс есть, но решить разногласия в частности в вопросе рыболовства будет сложно.

ЕС добивается того, чтобы после «брексита» у него сохранилось право вести рыбную ловлю в британских территориальных водах. Лондон категорически против. После разговора с фон дер Ляйен Джонсон сказал следующее:

«Великобритания не может принять ситуацию, когда она будет единственной страной в мире, которая долгий период времени не сможет контролировать доступ к своим территориальным водам и должна будет следовать квотам, что очень невыгодно для её индустрии. Позиция ЕС в этом вопросе просто необоснована».

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Майкл Гоув сказал, что шансы заключить сделку очень невысокие.

[Майкл Гоув, глава секретариата Кабмина Великобритании]:

«К сожалению есть большая вероятность, что мы не заключим соглашение. В настоящее время шансы на успех составляют менее 50%».

А это дорога, ведущая к английскому порту Довер. Все эти грузовики ждут в очереди на прохождение таможни. Здесь уже начинают ужесточать проверки на случай, если соглашения не будет. При таком развитии событий компании должны будут заполнять таможенные декларации, и очереди из грузовиков могут стать на юго-востоке Англии привычным явлением.

Объёмы торговли между ЕС и Великобританией составляют почти триллион долларов США. Если соглашения не будет, на ряд товаров будут наложены пошлины. При этом Джонсон отмечает, что в этом случае отношения между сторонами будут похожи на торговые связи между Евросоюзом и Австралией, которые не заключали сделку о зоне свободной торговли.

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