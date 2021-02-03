Первые последствия «брексита» на границе: бумажная волокита, очереди и задержки
[работник таможенной службы
Дата загрузки: 2021-02-03
[работник таможенной службы]:
«Доброе утро, сэр».
[водитель]:
«Доброе утро».
[работник таможенной службы]:
«После брексита вам не разрешено провозить в Европу определённые продукты питания, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу. Всё в таком роде».
Таковы последствия брексита: бумажная волокита, увеличившееся время доставки и бОльшие расходы.
[работник таможенной службы]:
«Добро пожаловать в «брексит», сэр. Извините».
Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами с тех пор, как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад.
[Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского]:
«Мы ожидаем дополнительных перебоев с поставками. Особенно на маршруте Дувр-Кале».
[Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:
«Начали проявляться некоторые проблемы. Люди заполняют не те формы, или возникают недоразумения».
Согласно данным, движение грузовиков с товарами между Великобританией и ЕС в январе этого года сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2020.
Первыми пострадали британские рыбаки. Им предъявили новый список медицинских справок и таможенных деклараций. В итоге сроки доставки растянулись настолько, что европейские покупатели перестали приобретать их продукцию, не считая её свежей.
[Дэвид Стивенс, капитан корабля]:
«В 1973 году Эдвард Хит пожертвовал рыболовством, чтобы присоединиться к блоку. Теперь, выходя из блока, Борис сделал то же самое. Но сейчас ситуация ещё хуже».
Пострадали и другие британские производители продуктов питания: от сыров до отборной говядины.
Около пятой части всех мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех бумаг.
Короткая ссылка на эту страницу: