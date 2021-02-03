Первые последствия «брексита» на границе: бумажная волокита, очереди и задержки

[работник таможенной службы]:

«Доброе утро, сэр». [водитель]:

«Доброе утро». [работник таможенной службы]:

«После брексита вам не разрешено провозить в Европу определённые продукты питания, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу. Всё в таком роде».

Таковы последствия брексита: бумажная волокита, увеличившееся время доставки и бОльшие расходы.

[работник таможенной службы]:

«Добро пожаловать в «брексит», сэр. Извините».

Выход Великобритании из ЕС принёс самые большие изменения в торговле между сторонами с тех пор, как Лондон присоединился к блоку 48 лет назад.

[Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского]:

«Мы ожидаем дополнительных перебоев с поставками. Особенно на маршруте Дувр-Кале». [Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании]:

«Начали проявляться некоторые проблемы. Люди заполняют не те формы, или возникают недоразумения».

Согласно данным, движение грузовиков с товарами между Великобританией и ЕС в январе этого года сократилось почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2020.

Первыми пострадали британские рыбаки. Им предъявили новый список медицинских справок и таможенных деклараций. В итоге сроки доставки растянулись настолько, что европейские покупатели перестали приобретать их продукцию, не считая её свежей.

[Дэвид Стивенс, капитан корабля]:

«В 1973 году Эдвард Хит пожертвовал рыболовством, чтобы присоединиться к блоку. Теперь, выходя из блока, Борис сделал то же самое. Но сейчас ситуация ещё хуже».

Пострадали и другие британские производители продуктов питания: от сыров до отборной говядины.

Около пятой части всех мелких и средних предприятий прекратили экспорт в Европу, поскольку не справились с оформлением всех бумаг.

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