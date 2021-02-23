Глава МИД Великобритании призвал ООН отправить экспертов в Синьцзян

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Ситуация в Синьцзяне выходит за рамки понимания. Сообщается о чрезвычайно жестоких и масштабных нарушениях, которые включают пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин. Это происходит в больших масштабах. На нас лежит коллективная ответственность не оставить это без внимания. Нужно задействовать механизм ООН».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил пытки, принудительный труд и стерилизации, которым подвергаются мусульмане-уйгуры в китайском регионе Синьцзян.

Рааб записал своё обращение в Управлении ООН по правам человека. Он призвал Верховного комиссара Мишель Бачелет или другого независимого эксперта запросить «немедленный» доступ в Синьцзян, чтобы провести расследование.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Верховному комиссару ООН по правам человека или независимому эксперту-расследователю должны, и я повторяю – должны предоставить срочный и беспрепятственный доступ в Синьцзян. Если члены этого Управления по правам человека выполняют свои обязательства, то необходимо принять резолюцию, которая обеспечила бы подобный доступ».

Администрация Дональда Трампа также уделяла вопросу репрессий в регионе Синьцзян пристальное внимание. Так, в конце своего срока службы бывший Госсекретарь США Майк Помпео назвал преступления в отношении уйгуров со стороны правящей компартии Китая геноцидом.

Нынешняя администрация Байдена согласилась с таким утверждением, включая и спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Она отметила, что важно говорить о людях в заключении, чтобы они знали, что о них не забыли.

Согласно результатам независимых расследований, в регионе Синьцзян в заключении находится около миллиона уйгуров. Многих отправляют в так называемые центры профессиональной подготовки. Власти говорят, что так они помогают людям получить знания для трудоустройства. Однако, как рассказывают свидетели, эти центры на самом деле – тюрьмы, где уйгуров заставляют отказаться от своей веры, подвергают идеологической обработке партийной пропагандой и принуждают к рабскому труду.

Стоит отметить, что в Китае репрессиям подвергаются не только уйгуры. Китайская компартия преследует также тибетцев и приверженцев домашних христианских церквей. А самой большой группой узников совести остаются приверженцы медитативной практики Фалуньгун.

Короткая ссылка на эту страницу: