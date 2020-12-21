Север Индии окутали холода

Северные регионы Индии оказались во власти холодов. Речь не о морозах, какие привычны, к примеру, для..

Северные регионы Индии оказались во власти холодов. Речь не о морозах, какие привычны, к примеру, для России, но для многих индийцев, особенно из бедных слоёв общества, температура воздуха в районе плюс 10 градусов уже становится катастрофой.

У людей нет тёплой одежды и обуви, а также – привычки выносить холод. Так, во время рекордных холодов год назад, хотя столбик термометров не опускался ниже нуля, в Индии погибло несколько десятков человек.

В Варанаси многие согреваются чаем.

[Манож Кумар, житель Варанаси]:

«Очень холодно. Здесь в Варанаси сейчас холодно так же, как зимой в Джамму и Кашмире. Городские власти не организовали костры, хотя должны были. И бедные, и богатые приходят сюда пить чай, когда замерзают».

Такая же картина и в столице Нью-Дели.

[Сандип Кумар, житель Нью-Дели]:

«Надеваем шарф и три кофты вместо одной или двух».

Больше всего страдают бездомные – обычно они ночуют под открытым небом, кутаясь в тонкий брезент. В декабре и январе в столице для них организуют ночлежки. Здесь есть толстые матрасы и одеяла.

[Лакшмикант, сотрудник приюта]:

«Приют полностью заполнен. Раньше нам постоянно не хватало кроватей, и мы ставили палатки, чтобы разместить людей, но теперь проблем нет».

Холод пришёл из самых северных районов Индии. Снегопады, которые идут сейчас в Джамму и Кашмире и Химачал-Прадеш, напрямую влияют на другие северные штаты – Пенджаб, Харьяну, Дели и Уттар-Прадеш.

Короткая ссылка на эту страницу: