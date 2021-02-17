В Мексике из-за холодов миллионы людей остались без электричества, воды и отопления

Отключение электроэнергии Мексика На севере Мексики четыре миллиона 700 тысяч человек остались без электроэнергии. Причиной стали..

Отключение электроэнергииМексика

На севере Мексики четыре миллиона 700 тысяч человек остались без электроэнергии. Причиной стали перебои с поставкой природного газа из Техаса на мексиканские электростанции. В американском штате из-за аномальных холодов закрылись нефтеперерабатывающие заводы, а природный газ по трубопроводам подают с ограничением.

В итоге без электроэнергии на два дня остались мексиканские штаты Чиуауа, Коауила, Тамаулипас и Нуэво-Леон. Также временные отключения были в штатах Пуэбла и Гуанахуато.

Из-за перебоев с электроэнергией люди также остались без воды и отопления. При этом на севере Мексики тоже резко похолодало.

[житель Сьюдад-Хуареса]:«Очень холодно, мы замерзаем. Люди стоят в длинных очередях, чтобы заправить газом небольшой баллон. Мы уже долго сидим без электричества. Эту проблему надо решить. Власти берут плату за электроэнергию, а потом отключают её и не улучшают обслуживание».

Люди также вынуждены искать воду.

[жительница Сьюдад-Хуареса]:«Мы уже два дня без воды и электричества. Не знаем, что делать. Растапливали снег, чтобы немного помыться. А сейчас у нас нет даже питьевой воды. Мы набираем здесь воду, но она не годится для питья».

Позже президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что электроснабжение восстановлено примерно в 80% домов. Однако поставщики электроэнергии попросили людей меньше пользоваться электричеством.

Мексика импортирует большие объёмы природного газа из США на фоне растущего дефицита собственной добычи. При этом в стране нет хранилищ для этого вида топлива, поэтому отрасль электроэнергетики становится уязвимой во время погодных катаклизмов.

В связи с последними событиями Федеральная комиссия по электроэнергии Мексики заявила, что будет открывать угольные и гидроэлектростанции, а также – закупать сжиженный природный газ.

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