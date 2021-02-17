В Мексике из-за холодов миллионы людей остались без электричества, воды и отопления
Отключение электроэнергии Мексика На севере Мексики четыре миллиона 700 тысяч человек остались без электроэнергии. Причиной стали..
Дата загрузки: 2021-02-17
Мексика
На севере Мексики четыре миллиона 700 тысяч человек остались без электроэнергии. Причиной стали перебои с поставкой природного газа из Техаса на мексиканские электростанции. В американском штате из-за аномальных холодов закрылись нефтеперерабатывающие заводы, а природный газ по трубопроводам подают с ограничением.
В итоге без электроэнергии на два дня остались мексиканские штаты Чиуауа, Коауила, Тамаулипас и Нуэво-Леон. Также временные отключения были в штатах Пуэбла и Гуанахуато.
Из-за перебоев с электроэнергией люди также остались без воды и отопления. При этом на севере Мексики тоже резко похолодало.[житель Сьюдад-Хуареса]:
«Очень холодно, мы замерзаем. Люди стоят в длинных очередях, чтобы заправить газом небольшой баллон. Мы уже долго сидим без электричества. Эту проблему надо решить. Власти берут плату за электроэнергию, а потом отключают её и не улучшают обслуживание».
Люди также вынуждены искать воду.[жительница Сьюдад-Хуареса]:
«Мы уже два дня без воды и электричества. Не знаем, что делать. Растапливали снег, чтобы немного помыться. А сейчас у нас нет даже питьевой воды. Мы набираем здесь воду, но она не годится для питья».
Позже президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что электроснабжение восстановлено примерно в 80% домов. Однако поставщики электроэнергии попросили людей меньше пользоваться электричеством.
Мексика импортирует большие объёмы природного газа из США на фоне растущего дефицита собственной добычи. При этом в стране нет хранилищ для этого вида топлива, поэтому отрасль электроэнергетики становится уязвимой во время погодных катаклизмов.
В связи с последними событиями Федеральная комиссия по электроэнергии Мексики заявила, что будет открывать угольные и гидроэлектростанции, а также – закупать сжиженный природный газ.
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