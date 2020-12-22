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Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде

Венецианскую лагуну украсил рождественский вертеп на воде

Необычное место для рождественского вертепа выбрал житель итальянского острова Бурано. Он установил праздничную композиции в Венецианской..

Дата загрузки: 2020-12-22

Необычное место для рождественского вертепа выбрал житель итальянского острова Бурано. Он установил праздничную композиции в Венецианской лагуне. Несколько часов в день фигуры стоят прямо над самой кромкой воды.
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