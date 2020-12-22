Самый длинный закон в истории: Конгресс США утвердил пакет финансовой помощи

Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о финансовой помощи объёмом 900 миллиардов долларов в связи с..

Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о финансовой помощи объёмом 900 миллиардов долларов в связи с пандемией. Этому предшествовали несколько месяцев переговоров.

Конгресс также принял бюджет на ежегодные федеральные расходы в размере триллион 400 миллиардов долларов. То есть правительство получило финансирование ещё на один год, и так называемого «шатдауна» не будет.

Сам документ стал самым длинным в истории США – на 5593 страницы.

В палате представителей 359 законодателей поддержали закон, 53 выступили против. В Сенате голоса распределились 91 к семи.

[Хэл Роджерс, член палаты представителей]:

«Пакет огромный. Он не идеален. Однако отражает справедливый компромисс, включающий финансирование многих приоритетных сфер в стране и за рубежом, жизненно важную помощь для тех, кто пострадал от пандемии коронавируса».

Теперь документ отправляется на стол к Дональду Трампу. В Белом доме уже сказали, что президент его подпишет.

В рамках пакета американцы с доходом менее 75 тысяч долларов в год получат по 600 долларов. Такую же сумму выделят на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Министр финансов Стивен Мнучин сказал, что, если закон примут, то прямые платежи начнут поступать на банковские счета уже в ближайшие дни.

Закон предусматривает пособия по безработице в размере 300 долларов в неделю, а также гранты и кредиты для малого бизнеса. 25 миллиардов долларов выделены на помощь в аренде жилья. Также продлили запрет на выселение, срок действия которого истекал в январе 2021 года.

Другие субсидии включают около 82 миллиардов долларов для школ, колледжей и университетов, 10 миллиардов долларов на уход за детьми и 15 миллиардов долларов для театров и других концертных площадок.

Правительства штатов и местные органы власти получат 8 миллиардов 750 миллионов, из которых 300 миллионов долларов направят на вакцинацию уязвимых групп населения.

Предыдущим рекордсменом по длине был законопроект о налоговой реформе 1986 года. Он охватывал 2847 страниц, что примерно вдвое меньше нынешнего. Как предполагается, это будет последний важный закон, принятый нынешним 116-м Конгрессом. Срок его полномочий истекает 3 января.

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