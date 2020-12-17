Гонконгский активист обратился к США с призывом о помощи

Активист продемократического движения Гонконга Натан Ло обратился с призывом о помощи к правительству США. Он передал..

Активист продемократического движения Гонконга Натан Ло обратился с призывом о помощи к правительству США. Он передал своё обращение из Лондона. Туда он бежал после того, как в Пекин принял в бывшей британской колонии закон о нацбезопасности. [Натан Ло, бывший член Законодательного совета Гонконга]:«Важно, чтобы мировое сообщество постоянно оказывало поддержку свободолюбивым людям в Гонконге. 2020 год был тяжёлым для всех, кто живёт в условиях пандемии, особенно для тех жителей Гонконга, которые также сталкиваются с постоянным запугиванием со стороны китайских властей».

Речь активиста заслушали во время заседания подкомитета Сената США по вопросам безопасности и иммиграции. Его темой было «Поддержка продемократического движения в Гонконге на основе политики США о беженцах».

[Джон Корнин, сенатор от штата Техас]:«Я считаю, что тема сегодняшних слушаний должна волновать всех членов подкомитета, всех американцев и всех свободолюбивых людей. Это продолжающееся посягательство коммунистической партии Китая на основные права народа Гонконга».

Ло был избранным членом Законодательного совета Гонконга, то есть местного парламента. Однако его исключили в связи с его правозащитной деятельностью.

[Натан Ло, бывший член Законодательного совета Гонконга]:«Гонконга, который мы знали раньше, больше нет. После года протестов и ужасной реакции властей доверие жителей Гонконга к принципу «одна страна – две системы» в основном исчезло».

На слушании сенатор от Техаса Джон Корнин отметил, что Китай не выполняет обещаний, данных во время передачи Гонконга от Великобритании КНР. Согласно договору 1997 года, регион не менее 50 лет имеет право пользоваться правами и свободами демократического общества.

[Джон Корнин, сенатор от штата Техас]:«Я родом из страны, в которой, когда заключаешь сделку, подписываешь соглашение, то придерживаешься условий. Китай же не только не выполнил договора, он также использовал насилие, подавление и запугивание, чтобы ущемлять права и свободы жителей Гонконга».

Закон о нацбезопасности в Гонконге подразумевает длительные тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения по размытым обвинениям в терроризме, сепаратизме и связям с иностранными силами.

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