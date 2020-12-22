Два месяца в коме и пять – в больнице: как американец победил COVID-19
Вдохновляющая история выздоровления из американского штата Калифорния. Там местный житель, проведя пять месяцев в больнице, включая..
Дата загрузки: 2020-12-22
Вдохновляющая история выздоровления из американского штата Калифорния. Там местный житель, проведя пять месяцев в больнице, включая два – в коме, победил COVID-19. При этом он страдает от гипертонии и диабета.
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