Житель Сринагара переоборудовал лодку в «скорую помощь» после того, как сам чуть не умер

Житель индийского города Сринагар решил переоборудовать свою лодку в «скорую помощь» на воде. Такой на озере..

[Тарик Ахмад Патлу, владелец водной «скорой»]:

«Водная скорая помощь очень нужна. Люди счастливы. Она может добраться во все уголки, где нет дорог. Мы дадим людям бесплатный номер телефона, и если кто-то заболеет, можно позвонить, и к ним приплывёт «скорая»».

Житель индийского города Сринагар решил переоборудовать свою лодку в «скорую помощь» на воде. Такой на озере Дал очень не хватало.

Площадь озера Дал – около 20 квадратных километров. Это достопримечательность отдалённого индийского штата Джамму и Кашмир. Его берега густонаселенны. При этом по дорогам до больниц добраться сложно.

Идея оборудовать водную «скорую помощь» Тарику пришла после того, как он сам заболел коронавирусом и с огромным трудом добирался до госпиталя. Ему пришлось одолжить лодку у друга. В итоге жизнь мужчины была спасена.

[Билал Ахмед, житель Сринагара]:

«Врачи часто говорят, что если бы пациента привезли на несколько минут раньше, то его можно было бы спасти. Раньше пациентов везли на лодках-шикарах, потом – на машинах, потом – на скорой, но теперь будет прямая услуга, это хорошо. Туристам тоже может пригодиться».

В настоящее время завершаются последние приготовления, и вскоре «скорая помощь» на воде будет доступна для вызовов. Тарик уверен, что она поможет спасти десятки жизней.

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