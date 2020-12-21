Достижения и неудачи в медицине: обзор 2020 года Какими были главные достижения в области медицины в 2020 году? Первой в списке, конечно, идёт Нобелевская.. Дата загрузки: 2020-12-22

Какими были главные достижения в области медицины в 2020 году? Первой в списке, конечно, идёт Нобелевская премия. В этот раз в области медицины её присудили троим учёным за открытие вируса гепатита С и его изучение. Лауреатами стали американцы Харви Алтер и Чарльз Райс, а также британский микробиолог Майкл Хаутон.

А в гонке за секвенированием генома человека учёные начали гораздо лучше понимать нашу генетическую структуру и её влияние на болезни. В частности, на болезнь Альцгеймера – наиболее распространенную форму деменции.

Ученые из лаборатории Лунда в Швеции разработали анализ крови, который очень точно может показать наличие этого недуга. Это даёт надежду на появление простого и надёжного способа диагностировать эту форму деменции в будущем. Однако исследования ещё не завершили.

[Оскар Ханссон, исследователь]:

«Не думаю, что этот анализ крови следует использовать для скрининга здоровых людей. И причина в том, что у нас сегодня нет терапии, которая позволяет вылечиться или замедлить прогресс болезни».

В этом году медиков продолжило беспокоить распространение кори. По их словам, для детей и младенцев эта болезнь опаснее, чем COVID-19. В 2019 году страной, наиболее сильно пострадавшей от кори в Европе, была Украина. ВОЗ сообщала о 57 тысячах случаев. В 2020-м распространение болезни замедлилось из-за карантина. Впрочем, когда осенью дети вернулись в школы, вакцинированных среди них оказалось слишком мало.

Ещё одну неудачу потерпела программа вакцинации детей от полиомиелита в Пакистане. Из-за коронавируса её отложили на несколько месяцев, поскольку были ограничены поездки. В итоге медицинским работникам нужно было охватить 200 тысяч детей за четыре дня. Мешало то, что многие родители с опаской относятся к вакцинам. Кроме того, нужно было обеспечивать безопасность медиков, которые делали прививки.

Год выдался непростым и для больных диабетом. Как показали исследования, люди с этим недугом стоят перед БОльшим риском смерти от COVID-19. Он выше в два раза.

Теперь снова про положительные моменты. Когда-то дроны ассоциировались с тайными военными операциями. Теперь же учёные-медики используют их в борьбе с малярией. Они определяют места, где вероятнее всего могут размножаться комары. Затем туда отправляют дроны-распылители инсектицидов.

В Берлине дроны также используют для доставки тестов на коронавирус. За раз они перевозят по 80 образцов и передвигаются в любых погодных условиях.

А это робот-хирург под названием Versius. С помощью своих подвижных рук он может делать лапароскопические операции. Это малоинвазивный метод, который подразумевает не большой разрез, а только несколько проколов. Хирург управляет роботом с помощью джойстика. При этом он видит всё, что происходит внутри.

С помощью Versius уже провели более тысячи операций. Его используют в Великобритании, Италии, Индии и во Франции.