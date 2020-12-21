От сербской керамики до кыргызской настольной игры: ЮНЕСКО пополнила свой список нематериального наследия

ЮНЕСКО пополнила свой перечень нематериального культурного наследия. В список из 32 позиций в том числе вошла..

ЮНЕСКО пополнила свой перечень нематериального культурного наследия. В список из 32 позиций в том числе вошла настольная кыргызская и казахская игра Тогуз коргоол.

В её основу положено число 9, которое у тюрков и монголов считается священным. Игра развивает математическое мышление и воспитывает выдержку. Также она помогает развивать устный счёт, за что её ещё называют «алгеброй чабанов».

[Камчибек Касымов, президент федерации Тогуз коргоол Кыргызстана]:

«Игре Тогуз коргоол очень много лет. И у нас есть факты, что минимум 2400 лет назад уже игра игралась. Фрагмент доски хранится в историческом музее».

В подобные игры также играют в Турции и Монголии. В древние времена вместо шариков использовали камешки и скорлупу орехов.

В Кыргызстане есть около 10 тысяч профессиональных игроков в Тогуз коргоол в девяти возрастных группах. В целом в мире в неё играют в 50 странах. Международные чемпионаты устраивают не только в Азии, но и в Европе.

Онлайн-заседание комитета ЮНЕСКО продолжалось с 14 по 19 декабря.

В ходе него пополнить список решили и древней техникой изготовления керамики. Это уникальное искусство небольшой деревни на западе Сербии. 25 лет назад гончарное дело в Злакуше почти полностью исчезло. Однако потом там провели международное соревнование. Теперь каждый день свою продукцию здесь производит около 40 мастеров.

[Горан Савич, мастер гончарного дела]:

«У местных жителей не было других способов заработать, кроме этого древнего ремесла. Они использовали лошадей и волов для перевозки своей продукции в центральную Сербию, в Бьелину и Сараево в Боснии».

Уникальность этой керамики заключается в смеси местной высококачественной глины и кальцитового камня в соотношении один к одному. Также техника включает укладку слоёв.

А это Италия. А точнее – Венецианская лагуна. Местную традицию производства стеклянных бусин также внесли в список. Технология сложная, и включает работу с другими материалами, такими как золото и серебро. Некоторым стержням, которые используются для изготовления бусин в городе Мурано, – сотни лет.

В целом в список из 32 позиций вошло три элемента, которые нуждаются в срочной охране, а также 29 элементов, который попали в репрезентативный список нематериального культурного наследия.

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