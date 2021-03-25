В Мексике сделали носовую маску для защиты от COVID во время еды

Мексиканские изобретатели сделали защитную маску для носа. Её нужно надевать во время еды в общественном месте...

[Густаво Акоста, иммунолог]:

«Мы хотим подчеркнуть очень важную проблему: во время приёма пищи людям приходится снимать маски для лица».

Мексиканские изобретатели сделали защитную маску для носа. Её нужно надевать во время еды в общественном месте.

По словам иммунологов, маска для носа снижает риск заражения коронавирусом.

[Густаво Акоста, иммунолог]:

«Вирус рядом. Инфекция может проникнуть через глаза, нос и рот. От слёз мы, конечно, не заразимся, но можем пострадать, если заболевший человек чихает или кашляет. Если нет преграды, то вирус может проникнуть через дыхательные пути».

По данным университета Джона Хопкинса, заражение коронавирусом чаще происходит через слизистую носа и глаз. Учёные также выяснили, что люди, носящие очки, реже оказываются инфицированными.

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