Во время пандемии в московских приютах для бездомных стало больше людей
Здесь, к востоку от центра Москвы, располагается «Ангар спасения» – дневной приют для бездомных и других..
Дата загрузки: 2021-02-26
«Ангар спасения» создала благотворительная организация «Милосердие». Её руководитель говорит, что в последний год нуждающихся в поддержке стало больше.
[Роман Скоросов, глава организации «Милосердие»]:
«С начала пандемии – это весна 20-го года, количество человек, приходящих в пункт дневного пребывания, к нам в «Ангар», существенно увеличилось. Оно стало составлять до 300 человек. То есть это в три раза больше, чем обычно».
Здесь бездомным помогают восстанавливать документы, искать работу и временный приют. Также в «Ангаре спасения» есть фельдшерский пункт.
[бездомная]:
«Потеряла документы ещё в 13-м году. Вот сейчас восстанавливаю документы. А сюда прихожу, здесь помогают, можно помыться под душем».
[бездомный]:
«Освободился из мест лишения свободы и оказался без квартиры».
[репортёр]:
«Часто приходите сюда?»
[бездомный]:
«Практически каждый день».
С началом пандемии работы прибавилось и у сотрудников Московского центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.
[Ольга Павличева, глава Московского центра социальной адаптации]:
«Прямой связи мы не видим, но тем не менее люди, которые приехали из регионов, в связи особенно с весенним «локдауном», оказались без работы. Недобропорядочные работодатели обманули их, они остались без заработной платы. Те, кто смог, всё-таки вернулись домой. Но те, кто остались в Москве, обращаются к нам за помощью. Мы им совместно с некоммерческими организациями покупаем билеты, и они возвращаются домой».
Центр социальной адаптации помогает бездомным вернуться к нормальной жизни.
[Ольга Павличева, глава Московского центра социальной адаптации]:
«Когда человек оказался на улице, у него меняется мышление. Его очень сложно потом вытащить из этой среды. И наши психологи работают с ними на протяжении длительного времени для того, чтобы человек смог вернуться к нормальной жизни».
Согласно данным благотворительных организаций, в Москве живут десятки тысяч бездомных. При этом многие из них – приезжие.
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