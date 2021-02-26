Во время пандемии в московских приютах для бездомных стало больше людей

Здесь, к востоку от центра Москвы, располагается «Ангар спасения» – дневной приют для бездомных и других..

Здесь, к востоку от центра Москвы, располагается «Ангар спасения» – дневной приют для бездомных и других людей, нуждающихся в помощи. Сюда приходят согреться, выпить горячего чаю и поесть.

«Ангар спасения» создала благотворительная организация «Милосердие». Её руководитель говорит, что в последний год нуждающихся в поддержке стало больше.

[Роман Скоросов, глава организации «Милосердие»]:

«С начала пандемии – это весна 20-го года, количество человек, приходящих в пункт дневного пребывания, к нам в «Ангар», существенно увеличилось. Оно стало составлять до 300 человек. То есть это в три раза больше, чем обычно».

Здесь бездомным помогают восстанавливать документы, искать работу и временный приют. Также в «Ангаре спасения» есть фельдшерский пункт.

[бездомная]:

«Потеряла документы ещё в 13-м году. Вот сейчас восстанавливаю документы. А сюда прихожу, здесь помогают, можно помыться под душем». [бездомный]:

«Освободился из мест лишения свободы и оказался без квартиры». [репортёр]:

«Часто приходите сюда?» [бездомный]:

«Практически каждый день».

С началом пандемии работы прибавилось и у сотрудников Московского центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки.

[Ольга Павличева, глава Московского центра социальной адаптации]:

«Прямой связи мы не видим, но тем не менее люди, которые приехали из регионов, в связи особенно с весенним «локдауном», оказались без работы. Недобропорядочные работодатели обманули их, они остались без заработной платы. Те, кто смог, всё-таки вернулись домой. Но те, кто остались в Москве, обращаются к нам за помощью. Мы им совместно с некоммерческими организациями покупаем билеты, и они возвращаются домой».

Центр социальной адаптации помогает бездомным вернуться к нормальной жизни.

[Ольга Павличева, глава Московского центра социальной адаптации]:

«Когда человек оказался на улице, у него меняется мышление. Его очень сложно потом вытащить из этой среды. И наши психологи работают с ними на протяжении длительного времени для того, чтобы человек смог вернуться к нормальной жизни».

Согласно данным благотворительных организаций, в Москве живут десятки тысяч бездомных. При этом многие из них – приезжие.

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