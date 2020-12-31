В Норвегии сошёл большой оползень, есть пропавшие без вести

На юге Норвегии сошёл большой оползень. Это произошло в коммуне Еррум в 30 километрах к северу..

На юге Норвегии сошёл большой оползень. Это произошло в коммуне Еррум в 30 километрах к северу от Осло. Снесено более десятка зданий. Десять человек пострадали, в том числе один – серьёзно. 12 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших есть дети.

Из зоны бедствия эвакуировано около 700 человек.

[Рогер Петтерсен, представитель полиции]:

«Сошёл оползень к югу от центра города Аск, с южной стороны шоссе Е120. Пострадавших отправили в больницу. Также эвакуировали дом престарелых. Эвакуация продолжается».

Как сообщают местные СМИ, ещё два здания рухнули в провал через несколько часов после основного оползня.

Крупные пласты земли в районе происшествия до сих пор двигаются. По словам местных властей, этот оползень стал одним из самых масштабных в современной истории Норвегии.

Король страны Харальд V сказал, что потрясён этим событием.

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