В Норвегии сошёл большой оползень, есть пропавшие без вести
На юге Норвегии сошёл большой оползень. Это произошло в коммуне Еррум в 30 километрах к северу..
Дата загрузки: 2020-12-31
Из зоны бедствия эвакуировано около 700 человек.
[Рогер Петтерсен, представитель полиции]:
«Сошёл оползень к югу от центра города Аск, с южной стороны шоссе Е120. Пострадавших отправили в больницу. Также эвакуировали дом престарелых. Эвакуация продолжается».
Как сообщают местные СМИ, ещё два здания рухнули в провал через несколько часов после основного оползня.
Крупные пласты земли в районе происшествия до сих пор двигаются. По словам местных властей, этот оползень стал одним из самых масштабных в современной истории Норвегии.
Король страны Харальд V сказал, что потрясён этим событием.
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