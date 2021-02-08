Около 170 человек, возможно, погибли в Гималаях в результате схода ледника

Трагедия в Гималаях. В округе Чамоли в индийском штате Уттаракханд сошёл ледник. Это разрушило строящуюся плотину...

Трагедия в Гималаях. В округе Чамоли в индийском штате Уттаракханд сошёл ледник. Это разрушило строящуюся плотину. Началось наводнение. По горной долине ударили потоки воды, камней и пыли.

Не менее 11 человек погибли, шестеро пострадали, и ещё до 170 числятся пропавшими без вести. В основном, это рабочие, трудившиеся на строительстве плотины. Жителей деревень вниз по течению разлившейся реки Ришагана успели эвакуировать.

В регионе работают спасатели. Привлекли и военных.

[Вивек Пандей, служащий индо-тибетской пограничной полиции]:

«Мы снова интенсифицировали поисковую операцию во втором туннеле. У нас есть информация, что там находится около 30 пострадавших. Чтобы их спасти, на месте работают около 300 служащих индо-тибетской пограничной полиции».

Ледник сошёл с горы Нандадеви. Она вторая по высоте в индийских Гималаях. Что вызвало сход, неизвестно. По одной из версий, большие куски льда откололись от массива из-за потепления.

Округ Чамоли находится примерно в 500 километрах от столицы Нью-Дели. Внезапные наводнения и оползни здесь бывают часто.

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