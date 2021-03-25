15 погибших, 400 пропавших без вести: лагерь рохинджа пытаются восстановить после пожара

Беженцы-рохинджа начали восстанавливать свои жилища после разрушительного пожара в лагере в Бангладеш. Лагерь для беженцев «Балухали»..

Беженцы-рохинджа начали восстанавливать свои жилища после разрушительного пожара в лагере в Бангладеш.

Лагерь для беженцев «Балухали» близ города Кокс-Базар считается самым большим в мире. Здесь живёт примерно 124 тысячи человек.

По данным УВКБ ООН, в бедствии погибло не менее 15 беженцев. Около 400 числятся пропавшими без вести. Более 550 человек получили телесные повреждения. 45 тысяч были вынуждены покинуть свои лачуги из бамбука и пластика.

[Ита Шуте, глава отделения УВКБ ООН]:

«Семьи разбиты. Некоторые дети до сих пор ищут своих родителей. <…> Очень, очень трудная ситуация. Сердцем мы с этими тысячами беженцев, которые столкнулись с очередным бедствием».

Пожар охватил четыре секции лагеря. Сгорела и клиника организации «Врачи без границ». К счастью, пациентов и персонал успели эвакуировать. Полную картину ущерба ещё предстоит выяснить. Власти Бангладеш обещают расследовать причину пожара.

В настоящее время в лагере находятся более тысячи сотрудников Красного Креста и волонтёров. Они помогают обследовать сгоревшую территорию, а также распределяют гуманитарную помощь.

В нескольких лагерях для беженцев под Кокс-Базаром живёт около миллиона мусульман народности рохинджа. В основном, это те, кто 3,5 года назад бежал из Мьянмы из-за конфликта между боевиками-рохинджа и военными.

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